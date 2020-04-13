Авіаносець "Шарль де Голль" через коронавірус повернувся на базу, екіпаж ізолювали

Французька армія розпочала медичну ізоляцію 1900 членів екіпажу авіаносної групи на чолі з флагманом ВМС країни - атомним авіаносцем "Шарль-де-Голль", який достроково повернувся до військово-морської бази у Тулоні внаслідок епідемії коронавірусу на борту.

Про це заявили у морській префектурі Середземномор'я, повідомила радіостанція Europe 1.

"Авіаносець без зволікань пройшов до бази. Це відбулося на 10 днів раніше від початково запланованої дати закінчення місії", - зазначила речниця префектури Крістін Ріббе, додавши, що одразу розпочалася важка логістична операція з висадки всього екіпажу та його медичної ізоляції.

За її словами, попередньо близько 50 моряків поскаржилися на симптоми захворювання на COVID-19, проведені аналізи дали позитивний результат, тому увесь екіпаж, понад 1700 осіб "Шарля де Голля" та 200 моряків фрегату "Шевальє Поль", який його супроводжував, перебуватимуть на карантині. Усіх 1900 осіб автобусами та автівками перевезли до військових медичних закладів на півдні Франції.

Лише після санітарного карантину та тестувань екіпажі авіаносної групи, що брала участь у військово-морської операції "Фош" з 21 січня у східному Середземномор'ї та у Північному морі, зможуть дістатися до своїх домівок.

"Наша мета - захистити всіх наших моряків, а також їх родини та французів", - додала Крістін Ріббе. За її словами, окрім ізоляції військових, ВМС планують провести дезінфекцію всіх кораблів та літальних апаратів, "щоб дозволити їм якнайшвидше відновити повну оперативну спроможність".

Військово-морська операція "Фош" мала на меті оперативну підтримку французького компонента міжнародної антиджихадистської операції в Іраку та Сирії у Середземномор'ї. Потім авіаносна група перетнула Північне море та Атлантику для "операцій із забезпечення та захисту європейських морських підходів".

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня. Очікується, що у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження режиму карантину та введення нових заходів протидії пандемії коронавірусу.