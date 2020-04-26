Кількість хворих з коронавірусом на есмінці USS Kidd зросла майже вдвічі

На борту ракетного есмінця ВМС США USS Kidd майже вдвічі зросла кількість заражених коронавірусом.

Про це заявили у ВМС США, повідомляє АР.

«Кількість моряків на кораблі USS Kidd з підтвердженим зараженням на новий коронавірус майже подвоїлася, збільшившись з 18-ти станом на п'ятницю до 33-ох», - йдеться в повідомленні.

Есмінець з командою з 350 осіб знаходиться біля тихоокеанського узбережжя Південної Америки.

Його місія пов'язана з діяльністю по боротьбі з наркоторгівлею.

У заяві ВМС США, опублікованій у суботу, йдеться, що медична бригада, яка була відправлена, продовжує перевіряти екіпаж на коронавірус. Двох моряків було евакуйовано до Сполучених Штатів.

Есмінець USS Kidd став другим американським військово-морським кораблем, який повідомив про спалах коронавірусу перебуваючи в морі.

Раніше на борту авіаносця USS Theodore Roosevelt повідомили про більш як 850 випадків COVID-19 серед майже 5 000 членів екіпажу, більшу частину яких відправили на карантин на острові Гуам.