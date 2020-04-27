У Бельгії - понад 500 нових випадків коронавірусу за добу

Протягом доби у Бельгії зареєстровано ще 553 випадки захворювання на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих в цій країні до 46 687, але щоденні статистичні дані щодо COVID-19 мають стабільну тенденцію до зниження.

Такі дані у понеділок оприлюднило бельгійське видання The Brussels Times.

«За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом доби ще 553 тестів на коронавірус COVID-19 виявилися позитивними, що довело загальну кількість випадків захворювання з початку пандемії до 46687. З нових інфікованих людей 281 проживають у Фландрії, 189 – у Валлонії, 77 – в Брюсселі, міністерство не має інформації про місце проживання ще 6 людей», - йдеться у публікації.

За добу були госпіталізовані 127 людей із коронавірусом, 93 – виписані з лікарень. Загальна кількість пацієнтів на стаціонарному лікуванні - 3 968, з них 903 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 600 – підключені до апаратів ШВЛ.

При цьому ще минулої суботи ці показники виглядали дещо інакше – за добу тоді зафіксували 1032 нових випадків, були госпіталізовані 217 нових пацієнтів, у лікарнях знаходилися 4 195 людей, з них 934 знаходилися у реанімаційних відділеннях. Тож наведені основні показники захворюваності на COVID-19 у Бельгії продовжують знижуватися.

Разом з тим за минулі 24 години від коронавірусу померли ще 113 людей, що довело загальну кількість загиблих від хвороби з початку пандемії до 7 207.

Провідний вірусолог країни Стівен Ван Гухт нагадав, що на цій стадії епідемії важливо продовжувати дотримуватися базових правил – носити маски, особливо у громадському транспорті, уникати скупчення людей, тримати «соціальну» дистанцію, дотримуватися правил особистої гігієни, та за будь-яких ознак хвороби не виходити з дому і викликати лікаря.

“Якщо позитивні тенденції у ході епідемії будуть збережені, з наступного тижня деякі компанії зможуть поновити роботу. Але навіть зараз нічого не є сталим або гарантованим, оскільки вірус ще не зазнав поразки, і може відповісти новим спалахом у будь-яку мить. Ми маємо продовжувати дотримуватися правил, і поступово, разом просуватися до безпеки», - зауважив представник Міністерства охорони здоров’я Бельгії.

Як повідомляв Укрінформ, минулої п’ятниці, 24 квітня, уряд Бельгії визначив терміни та етапи поступового зняття обмежень, які були застосовані для стримування пандемії COVID-19. Перша фаза таких послаблень розпочнеться вже 4 травня. Люди частково почнуть повертатися на робочі місця, за умови дотримання принципу соціального дистанціювання, буде поновлена робота громадського транспорту, відкриються деякі магазини. Водночас ресторани, кафе та інші місця масового скупчення людей залишатимуться закритими.

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