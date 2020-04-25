В Іспанії другий день поспіль одужують більше людей, ніж інфікуються

Кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби зросла на 11, порівняно з минулим днем. Натомість кількість тих, хто одужав, знову перевищила кількість нових підтверджених випадків захворювання.

Про це повідомляє El Pais.

"В Іспанії протягом доби зареєстрували 378 нових летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу, загалом вже 22 902 людини втратили життя з початку пандемії в країні, це незначне добове зростання у порівнянні з вчорашнім днем (тоді зафіксували 367 смертей)", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби кількість нових підтверджених за допомогою ПЛР-тестів випадків в Іспанії становить 2 944, це знову менше, ніж число вилікуваних пацієнтів - 3 353.

Загалом від початку епідемії в Іспанії 95 708 одужали від хвороби Covid-19. Загальна кількість підтверджених випадків становить 223 759.

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.