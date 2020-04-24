МВФ і Світовий банк закликають зняти бар'єри у торгівлі ліками та продуктами

Для більш успішного подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19, необхідно послабити обмеження для імпорту, експорту й інвестицій, особливо медичних препаратів, обладнання й продуктів харчування.

Про це йдеться в спільній заяві МВФ і Світового банку, оприлюдненій у п'ятницю.

"Під час глобальної фінансової кризи 2008 року світові лідери зобов'язалися утриматися на рік від нових обмежень щодо імпорту, експорту та інвестицій. Ця обіцянка допомогла уникнути широкомасштабних торгівельних обмежень, які погіршили би кризу та затримали би відновлення", - зауважується у зверненні.

Подібний сміливий крок потрібен і сьогодні, підкреслили у МВФ та Світовому банку.

"Ми закликаємо уряди утримуватися від запровадження або посилення експортних та інших торгівельних обмежень та оперативно усунути ті, що були запроваджені з початку року", - наголошується в документі.

Зокрема, світові фінансові структури висловили стурбованість у зв'язку з перебоями поставок ключових медичних препаратів, обладнання, а також продуктів, що виникають через зростаючі експортні бар'єри та інші обмеження.

"Торгівля зробила передові медичні препарати доступними в усьому світі за конкурентними цінами", - наголосили організації.

Зокрема, лише минулого року світовий імпорт найважливіших товарів, необхідних у боротьбі з COVID-19, таких як маски та рукавички, мило для рук та дезінфікувальні засоби, захисні засоби, кисневі маски, апарати штучної вентиляції легень та пульсоксиметри, становив майже $300 млрд.

"Визнаючи важливість цієї торгівлі зараз, уряди вжили десятки заходів для сприяння імпорту медичних препаратів, пов’язаних із COVID - зменшення ввізних мит, стримування процесів митного оформлення та впорядкування вимог щодо ліцензування й затвердження", - йдеться у заяві.

МВФ і Світовий банк привітали ці дії, що означають збереження більшої кількості людських життів.

"Аналогічну увагу слід приділити сприянню експорту основних предметів, таких як ліки, захисні засоби та апарати ШВЛ", - підкреслили в міжнародних організаціях.

У цьому зв'язку в заяві звертається увага на інструменти, які можна задіяти в межах СОТ та G20.

"Історія навчила нас, що зберігати відкритість ринків допомагає всім, особливо найбіднішим народам у світі. Тож діймо на підставі уроківх, які ми засвоїли", - підкреслили в МВФ та Світовому банку.