Глава МВФ: Країнам доведеться вийти ще далі із зони комфорту

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що попередні прогнози про "найбільше потрясіння" з часів Великої депресії для світової економіки можуть бути скориговані в гірший бік.

Про це Георгієва написала у блогу на сайті МВФ.

"Фонду, як і нашим країнам-членам, можливо, доведеться вийти ще далі за межі нашої зони комфорту й подумати, чи не слід застосовувати виняткові кроки в цій винятковій кризі", - зазначила очільниця МВФ.

Вона наголосила на потребі продумати нові підходи у тісній співпраці з міжнародними інститутами, а також із приватним сектором, аби допомогти уразливим країнам пройти через цю кризу та стати міцнішими.

У цьому зв'язку Георгієва нагадала, що МВФ та найпотужніші економіки світу вже здійснили багатомільярдні вливання для підтримки економіки та зменшення негативного впливу карантину.

Водночас вона зауважила, що перед бідними країнами й економіками, що розвиваються, стоять серйозні проблеми.

"Для наших найбідніших країн-членів потрібно набагато більше пільгового фінансування. У той час як пік захворювань ще попереду, багато економік потребуватимуть значних видатків для подолання кризи в галузі охорони здоров’я, а також мінімізації банкрутств та безробіття, одночасно поставши перед дедалі більшими потребами зовнішнього фінансування", - вказала Георгієва.

Утім, за її оцінкою, цю проблему не розв'язати простим кредитуванням: "Криза додає ще більше боргового навантаження, тож багато країн можуть опинитися за межами стійкого становища".

Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця Георгієва заявила, що економічні наслідки кризи, яку спричинив Covid-19, матимуть різко негативну динаміку щонайменше до наступного року. За її словами, це стане найгіршим потрясінням для світу з часів Великої депресії.

За прогнозами МВФ, зростання світової економіки за підсумками нинішнього року буде від'ємним - на рівні -3%.