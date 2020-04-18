Глава МВФ про світову економіку після пандемії: Реальність може бути гіршою за прогноз

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що економічні наслідки викликаної пандемією кризи можуть бути більш серйозними, ніж спрогнозовані в квітневому звіті цієї організації.

Про це Георгієва заявила в інтерв’ю для BBC.

«Ми прогнозуємо скорочення доходів на душу населення впродовж цього року у 170 країнах світу та падіння світової економіки на 3%. Я хочу підкреслити, що насправді цей прогноз може виглядати оптимістичнішим, аніж реальність, що нас очікує», - зазначила глава МВФ.

Також вона додала, що МВФ готує останні макроекономічні прогнози, радячись з епідеміологами, чого раніше не траплялося за всю історію існування фонду.

«За їх словами, новий коронавірус - це велика загадка, і невідомо, чи не повернеться він у 2021 році», - наголосила Георгієва.

Водночас попри глибокий економічний спад, очільниця МВФ з обережно ставиться до передчасного скасування карантину.

Як повідомлялося, квітневий прогноз МВФ про падіння світової економіки протягом 2020 року на 3% ґрунтується на тому, що пандемія припиниться в другій половині 2020 року і заходи щодо її стримування можуть бути поступово ослаблені.