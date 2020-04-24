“Коронакриза” вразить деякі країни ЄС більше за інші - глава Єврокомісії

Поточна криза потребує від країн-членів чіткої координації зусиль у подоланні її економічних наслідків, адже «стартові» позиції різних країн ЄС у підтримці власних робітників, виробництва і бізнесу є дуже відмінними, що потенційно загрожує цілісності спільного ринку ЄС.

Про це під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поточна ситуація ще далека від того, щоб бути під повним контролем. Багато з держав-членів все ще не досягли піку пандемії. Але ми вже знаємо, що масштаб, швидкість та шкода економічної кризи є безпрецедентними у новітній історії. В умовах цієї кризи деякі країни, безумовно, були вражені більше за інші. Якщо ми не будемо діяти рішуче та спільно, процес відновлення не буде симетричним, і різниця у розвитку між різними країнами-членами лише збільшиться», - застерегла Президент Єврокомісії.

Вона висловила задоволення фактом, що лідери ЄС підтримали пропозиції Єврокомісії в координації колективної відповіді на кризу, для пом’якшення її удару для всієї європейської економіки, а також для окремих економічних секторів і цілих країн.

«Ми вже знаємо, що, за визначенням, ВНП впаде всюди. Але в деяких країнах від впаде більш суттєво, ніж в інших, певні сектори, наприклад, туризм, зазнають більшої шкоди. Ми також знаємо, що фіскальний удар кризи суттєво відрізняється, коли певні країни-члени спроможні надати набагато більше прямої бюджетної підтримки для власної економіки, ніж інші. Обсяг такої державної допомоги сягнув загалом 1,8 трильйона євро. Але існує величезна різниця у обсягах, яка пов’язана із фінансовими спроможностями країн. Ця різниця матиме масований ефект на умови подальшого співіснування, якщо ми не вживатимемо заходів для підтримання балансу», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що саме зараз, в умовах кризи, необхідно дивитися у майбутнє, зберегти цілісність спільного ринку ЄС та баланс у добробуті кожної з них.

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«Наша перша відповідь має бути спрямована на усунення шкоди, якої завдала криза. Але після цього нам треба генерувати відродження, підвищити нашу стійкість і повести економіку шляхом зеленої та цифрової трансформації сталим та справедливим шляхом», - додала Президент Єврокомісії.

Станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.