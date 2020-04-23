Єврокомісія виступає за збільшення бюджету ЄС

Майбутній довгостроковий бюджет ЄС, так звана Багаторічна фінансова перспектива на 2021-2027 роки (БФП), має бути збільшеним до 2 відсотків від ВНП, на відміну від «стелі» у 1,2 відсотка від ВНП, яка існує зараз.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС, який відбувся у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Вона зауважила, що новий багаторічний бюджет на 2021-2027 роки має бути адаптованим до нових обставин, які з’являться після кризи коронавірусу. Він має бути більш потужним та спроможним генерувати необхідні інвестиції по усьому Європейському Союзу.

"Тож ми запропонуємо збільшити так званий «простір для маневру» - умовну відстань між чинною «стелею» БФП та можливостями власних ресурсів. Завдяки правовим гарантіям від країн-членів, Єврокомісія буде спроможною мобілізовувати фонди, які після цього будуть розподілятися через європейський бюджет знову на потреби країн-членів. Наша поточна оцінка таких потреб приводить нас до думки, що з урахуванням власних ресурсних можливостей буде необхідним встановлення нової «стелі» у близько 2 відсотків від ВНП, на термін у 2-3 роки, в той час як зараз така «стеля» встановлена на рівні 1,2 відсотка", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

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Вона підкреслила, що гроші, які будуть мобілізовані таким чином, будуть спрямовані назад в БФП через так звану Програму відновлення та будуть сконцентровані на проєктах, що допомагатимуть країнам-членам подолати поточну кризу та її наслідки.

Президент Єврокомісії визначила чотири ключові напрямки, на які витрачатиметься новий довгостроковий бюджет ЄС.

Перший – це збільшення витрат на інвестиції та реформи у країнах-членах, та забезпечення рівного, збалансованого регіонального розвитку – ця вимога лежить в основі таких інвестиційних зусиль.

Другий – більше ресурсів має бути спрямовано на реалізацію ключових політик Євросоюзу, включаючи «Зелену угоду» та цифровий розвиток.

Третій ключовий напрямок, за словами Урсули фон дер Ляєн – зміцнення «стратегічної автономії» ЄС. Президент не розшифрувала цю тезу, але, виходячи із попереднього розвитку подій, ця вимога включає реалізацію кількох пріоритетних програм у сферах технологічного, цифрового розвитку, та у галузі оборони та безпеки.

Четвертий напрямок – на який, за словами Урсули фон дер Ляєн, піде «дещо менша частина» - це підвищення стійкості спільних антикризових інструментів ЄС, виходячи з тих уроків, які були винесені з поточної кризи. Цей же напрямок вбиратиме збільшення допомоги й підтримки сусідам і партнерам Євросоюзу.

"Ці інвестиції мають бути зроблені вже у перші роки, при цьому ми маємо знайти вірний баланс між кредитами та грантами. Від цього буде залежати збереження цілісності нашого спільного ринку і нашого Союзу. Але якщо ми зробимо це вірно і матимемо успіх, тоді вкладені інвестиції повернуть нам кожен витрачений цент", - сказала президент Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо часових рамок, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що євроінституції та країни-члени працюватимуть над формуванням нового бюджету якнайшвидше. Оскільки формування нової БФП є колегіальним процесом, метою Єврокомісії є представити її проєкт у другий або третій тиждень травня, у тісному контакті з країнами-членами.