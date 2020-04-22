Папа Римський помолився за єдність Євросоюзу напередодні саміту лідерів ЄС

Папа Римський Франциск напередодні саміту лідерів ЄС щодо пандемії COVID-19 помолився за єдність Європи.

Про це повідомляє ANSA.

«В цей час, коли необхідною є велика єдність між нами, між народами, помолімося сьогодні за Європу, аби вона зуміла здобути ту братерську єдність, про яку мріяли батьки-засновники Європейського Союзу», - сказав понтифік під час меси 22 квітня.

Під час онлайн-саміту 23 квітня лідери країн ЄС спробують домовитися про загальні заходи боротьби з наслідками пандемії й економічних обмежень.

Крім того, як пише АР, Франциск у 50-ту річницю Дня Землі, яка відзначається 22 квітня, закликав світових лідерів винести уроки з пандемії коронавірусу та спільно працювати над захистом планети та найуразливіших верств населення.

«Як навчила нас трагічна пандемія коронавірусу, ми можемо подолати глобальні виклики, лише проявивши солідарність одне з одним», - сказав понтифік.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужало 701 886 осіб.

Фото: ANSA