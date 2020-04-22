Папа Римський помолився за єдність Євросоюзу напередодні саміту лідерів ЄС

Папа Римський помолився за єдність Євросоюзу напередодні саміту лідерів ЄС

Укрінформ
Папа Римський Франциск напередодні саміту лідерів ЄС щодо пандемії COVID-19 помолився за єдність Європи.

Про це повідомляє ANSA.

«В цей час, коли необхідною є велика єдність між нами, між народами, помолімося сьогодні за Європу, аби вона зуміла здобути ту братерську єдність, про яку мріяли батьки-засновники Європейського Союзу», - сказав понтифік під час меси 22 квітня.

Під час онлайн-саміту 23 квітня лідери країн ЄС спробують домовитися про загальні заходи боротьби з наслідками пандемії й економічних обмежень.

Крім того, як пише АР, Франциск у 50-ту річницю Дня Землі, яка відзначається 22 квітня, закликав світових лідерів винести уроки з пандемії коронавірусу та спільно працювати над захистом планети та найуразливіших верств населення.

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«Як навчила нас трагічна пандемія коронавірусу, ми можемо подолати глобальні виклики, лише проявивши солідарність одне з одним», - сказав понтифік.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужало 701 886 осіб.

Фото: ANSA

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