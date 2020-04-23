Лідери ЄС розглянули "дорожню карту" поступового виходу з коронавірусних обмежень

Члени Європейської Ради, які у четвер провели відеоконференцію, присвячену боротьбі з кризою COVID-19, поряд із заходами боротьби з кризою розглянули шляхи скоординованого та поступового виходу зі спричинених пандемією обмежувальних заходів.

Про це під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі глав держав та урядів країн Євросоюзу розповів президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час зустрічі ми висловили потужну волю рухатися вперед разом, досягли прогресу у різних вимірах європейської відповіді на пандемію. Ми розглянули спільну дорожню карту для поступового скасування обмежувальних заходів, пов’язаних з COVID-19. Ми всі погодилися, що здоров’я та безпека наших громадян є першим пріоритетом. Ми також погодилися про тісну співпрацю з Євроінституціями, зокрема, в умовах, коли ми наближаємося до сезону відпусток, і потрібно, наскільки це можливо, координувати поступове та впорядковане скасування обмежень", - сказав президент Європейської Ради.

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Він повідомив також, що лідери ЄС домовилися прискорити роботу над створення спеціального Фонду відновлення, який є терміново необхідним у поточній ситуації.

"Цей Фонд відновлення надасть належні спроможності, щоб відповісти на потреби окремих секторів економіки та географічних частин Європи, які найбільше постраждали, та допомогти їм подолати цю безпрецедентну кризу. Такі доручення мають бути враховані в пропозиціях Єврокомісії до нової Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF), яка розроблятися за наслідками кризи. Ми домовилися надати новий імпульс роботі навколо формування Фонду відновлення та довгострокового бюджету, щоб досягнути збалансованої згоди щодо обох напрямків так швидко, як це можливо", - зауважив Шарль Мішель.

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Як раніше повідомляло агентство, довільні тестування жителів штату Нью-Йорк, які вважають себе здоровими, показали набагато вищий відсоток людей, заражених коронавірусом, ніж досі було зафіксовано медичною системою Сполучених Штатів.