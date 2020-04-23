У Франції кількість пацієнтів у реанімації зменшується два тижні поспіль

Кількість пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії у Франції знижується два тижні поспіль.

Про це повідомляє AFP.

"Кількість пацієнтів, які перебувають у реанімаціях, продовжує скорочуватися протягом двох тижнів, знизившись на 165 протягом останньої доби до 5 053", - йдеться у повідомленні Департаменту охорони здоров'я країни.

У Франції у четвер зафіксували 516 нових смертей внаслідок пандемії коронавірусу, що збільшило загальну кількість загиблих до 21 856.

Читайте також: У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 осіб

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні становить 161 530, за даними Worldometer.

З початку епідемії 42 088 людей одужали від недуги у лікарнях країни.

Французька влада стверджує, що найближчі дні стануть ключовими, щоб країна змогла досягти мети - 11 травня розпочати поступове скасування карантинних заходів, запроваджених у середині березня.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 709 949 випадок зараження коронавірусом, із них 190 098 - летальних, 742 255 осіб одужали.