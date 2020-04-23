У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 осіб

У Франції за добу від коронавірусу померли 544 особи.

Про це заявив генеральний директор Національного управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, повідомляє Le Figaro.

«Загалом за останні 24 години померли 544 особи, 336 – пішли з життя у французьких лікарнях, ще 208 осіб померли в будинках для людей похилого віку. Хоча кількість пацієнтів, які перебувають в палатах реанімації, зменшується упродовж останніх двох тижнів. Це все ще залишається масовою, важкою епідемією», - наголосив Саломон.

Таким чином, за його словами, загальна кількість загиблих становить 21 340 осіб. У французьких лікарнях залишається 28 741 особа - це на 365 осіб менше, ніж напередодні. За останню добу до лікарень було госпіталізовано 1600 нових пацієнтів. 5218 пацієнтів знаходяться зараз в реанімаційних відділеннях. За останню добу туди надійшли ще 183 особи. При цьому загальна кількість госпіталізованих у реанімації продовжує знижуватися вже два тижні поспіль. Напередодні Саломон повідомляв про 5433 пацієнтів реанімації.

Загалом у Франції на коронавірус заразилося 159 877 осіб.

У світі від пандемії COVID-19 вже загинули щонайменше 181 234 людини. У 193 країнах діагностовано понад 2 602 670 випадків зараження на коронавірус. В Європі від пандемії загинули щонайменше 112 855 осіб, майже дві третини всіх смертей.

Цей вірус буде супроводжувати нас тривалий час, попереджає ВООЗ, у той час, коли в США зростає нетерпіння, а Європа готується до скасування карантину на тлі економічної кризи.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est