Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня

Парламент Албанії схвалив продовження до 23 червня надзвичайного стану, запровадженого у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ADN.

"Парламент Албанії підтримав ініціативу голови уряду країни Еді Рами продовжити дію надзвичайного стану у зв'язку з пандемією Covid-19 до 23 червня", - йдеться у повідомленні.

Продовження надзвичайного стану було затверджене 91 голосом присутніх депутатів, п'ять проголосували проти, ще 3 утрималися.

Опозиція висловила сумніви у необхідності такого кроку, оскільки напередодні не проводилися консультації з експертами.

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Засідання проходило із дотриманням заходів безпеки, всі депутати та урядовці мали рукавички та захисні маски й дотримувалися дистанції.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 645 961 випадок зараження коронавірусом, із них 184 336 - летальних, 723 297 осіб одужали.

Фото з сайту albaniandailynews.com