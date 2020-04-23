Албанія продовжила надзвичайний стан до 23 червня
Про це повідомляє ADN.
"Парламент Албанії підтримав ініціативу голови уряду країни Еді Рами продовжити дію надзвичайного стану у зв'язку з пандемією Covid-19 до 23 червня", - йдеться у повідомленні.
Продовження надзвичайного стану було затверджене 91 голосом присутніх депутатів, п'ять проголосували проти, ще 3 утрималися.
Опозиція висловила сумніви у необхідності такого кроку, оскільки напередодні не проводилися консультації з експертами.
Засідання проходило із дотриманням заходів безпеки, всі депутати та урядовці мали рукавички та захисні маски й дотримувалися дистанції.
Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 645 961 випадок зараження коронавірусом, із них 184 336 - летальних, 723 297 осіб одужали.
Фото з сайту albaniandailynews.com