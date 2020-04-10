Уряд виділив 10 мільйонів для гумдопомоги Албанії

Кабінет міністрів виділив 10 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія.

Відповідне розпорядження № 390-р від 8 квітня опубліковане на Урядовому порталі.

"На виконання Указу Президента України від 31 січня 2020 р. № 32 “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія” виділити Міністерству закордонних справ 10 млн гривень для надання гуманітарної допомоги Республіці Албанія", - зазначається в документі.

Уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас МЗС доручено узгодити з відповідними органами Республіки Албанія реквізити банківського рахунку, на який будуть перераховані кошти, виділені згідно з цим розпорядженням, та разом з Державною казначейською службою забезпечити перерахування коштів в іноземній валюті для потреб Албанії.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 31 січня постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія у зв’язку із землетрусом.