В Україні сьогодні очікують літак з гумдопомогою від ОАЕ – Кулеба

Об’єднані Арабські Емірати надають Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яку сьогодні мають доправити літаком.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом», - сказав Кулеба.

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Він додав, що вантаж включає захисні комбінезони, медичні халати, гумові рукавички, маски, бахили і санітайзери.

Глава МЗС подякував ОАЕ за надання підтримки Україні, а також усім представникам української сторони, які вирішували всі питання, щоб цей рейс сьогодні відбувся.