В Україні сьогодні очікують літак з гумдопомогою від ОАЕ – Кулеба
Укрінформ
Об’єднані Арабські Емірати надають Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, яку сьогодні мають доправити літаком.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Зараз в ОАЕ готується літак, який привезе в Україну 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом», - сказав Кулеба.
Він додав, що вантаж включає захисні комбінезони, медичні халати, гумові рукавички, маски, бахили і санітайзери.
Глава МЗС подякував ОАЕ за надання підтримки Україні, а також усім представникам української сторони, які вирішували всі питання, щоб цей рейс сьогодні відбувся.