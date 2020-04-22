Штати виділили додаткові $270 мільйонів допомоги для боротьби з COVID-19

Уряд США виділив черговий транш у розмірі $270 мільйонів у якості міжнародної допомоги з метою подолання гуманітарних, економічних, соціальних та інших викликів у найбільш постраждалих від коронавірусу країнах.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у середу.

"Нове фінансування забезпечить близько $170 мільйонів гуманітарної допомоги, що дозволить громадам у країнах з найвищим ризиком (захворюваності – ред.) бути готовими та відреагувати на пандемію", – зауважив державний секретар США.

Водночас, за його словами, американський уряд виділяє ще понад $100 мільйонів "на допомогу урядам, громадянському суспільству та приватному сектору". Мета цієї частини фонду спрямована на пом'якшення наслідків та розв'язання проблем економічного характеру, цивільної безпеки, врядування.

Міжнародна допомога США в розмірі $270 мільйонів ухвалена американським Конгресом в межах зусиль реагування на спалах.

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Загалом, разом з оголошеним у середу фінансуванням, іноземна допомога з боку уряду США становить $775 млн від початку пандемії COVID-19. Вона містить медичну, гуманітарну й економічну допомогу, спрямовану на подолання наслідків пандемії в понад 100 країнах у кожному регіоні світу.