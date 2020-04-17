У США закінчилися гроші на підтримку малого бізнесу під час пандемії

Програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США вичерпала свій бюджет у розмірі $349 млрд на початковому етапі подачі заявок від бізнесменів.

Про це повідомила в четвер Адміністрація з питань малого бізнесу американського уряду, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Станом на зараз Адміністрація з питань малого бізнесу не в змозі приймати нові заявки за програмою захисту доходів через ситуацію з виділеними коштами. Отже наразі ми не можемо додавати нових заявників по цій програмі", - йдеться в офіційній заяві відомства.

При цьому, в адміністрації також повідомили про вичерпання інших фондів, передбачених на підтримку економіки під час надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, наприкінці березня Конгрес США ухвалив, а президент Трамп підписав історичний закон, який передбачає виділення $2,2 трлн для пом'якшення наслідків від коронавірусу для американської економіки. Серед іншого, закон дозволяв виділення з бюджету $349 млрд на кредити для малого бізнесу, $250 млрд на прямі виплати фізичним особам та сім’ям, $250 млрд на виплату допомоги на випадок безробіття та $500 млрд на позики для компаній, які зазнали скрути. Крім того, заходи підтримки передбачали масштабні фінансові вливання в економіку США.