Помпео заявляє, що США залишаються "найважливішою економічною силою у світі"

У період кризи, яку спричинила пандемія COVID-19, ряд країн, зокрема РФ, Іран та Китай, намагаються піддати сумніву світове економічне лідерство США.

Про це заявив в інтерв'ю місцевій американській радіостанції держсекретар Майк Помпео, повідомляє Державний департамент США.

"Зараз можна почути історії про те, що американського лідерства вже немає. У багатьох випадках це є, власне, проявом дезінформації. Росіяни, іранці, китайці – всі вони намагаються домогтися публічних обговорень про те, що Америка більше не є найважливішою економічною силою у світі. Це абсолютна неправда", - підкреслив Помпео.

Він зауважив, що під час спілкування з лідерами країн демократичного світу, де Америка зберігає лідерство, ніхто не висловлює жодних сумнівів у цьому. "Я думаю, що ситуація з коронавірусом також внесла ясність у це", - зауважив держсекретар США.

Він нагадав, що адміністрація Дональда Трампа від самого початку звернула увагу на нечесну торгівельну політику, яку вів Китай, зокрема, зі США.

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"Він (президент Трамп – ред.) намагався зробити їх більш еквівалентними", - зазначив Помпео.

Глава Держдепартаменту також підкреслив економічний вплив і провідну роль Сполучених Штатів у процесі глобальної торгівлі та уникнення серйозних ризиків у цій сфері.

"Сподіваюся, що ми просунемося вперед, що всі вільні країни, демократичні країни, які цінують свободу й незалежність – те, чим насправді опікуються американці - об'єднаються", - зауважив державний секретар США.