Зеленський обговорив з Помпео кредитні гарантії від США
Про це йшлося під час телефонної розмови посадовців, повідомляє пресслужба глави Української держави.
Президент, зокрема, висловив підтримку США у боротьбі з пандемією та співчуття американцям, які втратили близьких, та побажав якнайшвидшого одужання хворим.
«США зараз в епіцентрі боротьби з пандемією. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто зараз бореться з хворобою. Впевнений, що США успішно пройдуть через ці випробування. Бажаю вам міцного здоров’я», – сказав Зеленський.
Він також подякував американській стороні за виділення цільової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.
«Вдячний США за виділення цільової допомоги, 1,2 мільйона доларів, на боротьбу з коронавірусом», – зазначив глава держави.
За даними ОП, під час розмови було також обговорено можливості отримання Україною від США кредитних гарантій, необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які наша держава планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів.
Разом з тим Зеленський поінформував Помпео про ситуацію на Донбасі та виконання домовленостей після зустрічі у Нормандському форматі, яка відбулася торік у грудні.
Президент висловив окрему подяку США за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України як на двосторонньому рівні, так і в межах ООН, а також за послідовну санкційну політику щодо Росії.
фото: Офіс Президента