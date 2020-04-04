МВФ очікує від України ухвалення

МВФ очікує від України ухвалення "банківського" закону та змін до бюджету

Укрінформ
Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення українським парламентом законодавства про реструктуризацію банків та внесення змін до держбюджету-2020 у звязку з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в заяві, яку сьогодні, 4 квітня, зробив Постійний Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомили Укрінформу в офісі МВФ в Україні.

“Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення. Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок COVID-19", - йдеться в заяві.

Водночас, МВФ закликав українську владу продовжувати роботу із Світовим Банком "для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентноздатного ринку землі”

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

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Законом пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері. Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.

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