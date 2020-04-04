МВФ очікує від України ухвалення "банківського" закону та змін до бюджету

Міжнародний валютний фонд очікує на остаточне ухвалення українським парламентом законодавства про реструктуризацію банків та внесення змін до держбюджету-2020 у звязку з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в заяві, яку сьогодні, 4 квітня, зробив Постійний Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомили Укрінформу в офісі МВФ в Україні.

“Ми вітаємо підтримку парламентом України в першому читанні законодавства, спрямованого на посилення засад реструктуризації банків, і очікуємо на його остаточне ухвалення. Ми також очікуємо на ухвалення змін до бюджету на 2020 рік, які допоможуть владі дати відповідь на надзвичайні виклики, що постали внаслідок COVID-19", - йдеться в заяві.

Водночас, МВФ закликав українську владу продовжувати роботу із Світовим Банком "для забезпечення ефективного, прозорого і конкурентноздатного ринку землі”

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

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Законом пропонується удосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері. Передбачається визначити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, ухвалених на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, ухвалених на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

Документом планується й удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку були завдані збитки (нанесена шкода), розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.