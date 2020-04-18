США обіцяють серйозні наслідки всім, хто планує кібератаки у період пандемії

Вашингтон висловив занепокоєння через заяву Чехії про планування кібератак проти її системи охорони здоров'я в період пандемії та пригрозив "нульовою толерантністю" всім причетним до подібного роду зловживань.

Про це заявив у п'ятницю державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США стурбовані заявою Національного агентства з інформаційної кібербезпеки Чехії про "реальну загрозу серйозних кібератак" проти її сфери охорони здоров'я. У той час, як світ бореться з пандемією COVID-19, злодіяння в кіберсфері, що зменшують здатність лікарень та систем охорони здоров’я надавати критично важливі послуги, можуть мати смертельний результат", - зауважив Помпео.

Він також підкреслив: "Кожен причетний до таких дій має очікувати наслідків".

Держсекретар США попередив всіх, хто має такі наміри, утриматися від підривної кібердіяльності. Крім того, Помпео закликав держави "не заплющувати очей" на подібні дії злочинців чи організацій на їхніх територіях.

"Сполучені Штати мають нульову толерантність до шкідливої кібердіяльності, яка має на меті підірвати зусилля США та їх міжнародних партнерів щодо захисту, надання допомоги та інформування громадськості під час цієї глобальної пандемії", - підкреслив глава американської дипломатії.

Він зауважив, що Сполучені Штати підтримують рамки відповідальної поведінки держав у кіберпросторі.

"Коли держави не дотримуються цих рамок, ми притягуємо їх до відповідальності", - наголосив державний секретар США.