У Німеччині шахраї намагалися вкрасти "кризові" гроші

Шахраї повністю підробили веб-сторінку міністерства економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, що на заході Німеччини.

Як повідомляє DW, за допомогою сфальшованої сторінки кіберзлочинці мали намір перехопити фінансову допомогу, яку німецький уряд виплачує підприємцям через коронавірусну кризу.

Йдеться про створення минулої середи фейкової веб-сторінки мінекономіки землі, на якій можна було знайти формуляр-запит для отримання фінансової допомоги підприємцями на час коронавірусної кризи. Прохачі допомоги залишали в анкеті свої персональні дані зі вказівкою банківських рахунків, на які могли бути переказані кошти від уряду.

Далі шахраї планували подавати запити через справжню сторінку, однак зі вказівкою сфальшованих банківських рахунків. Тим часом справжня сторінка міністерства економіки була заблокована у четвер через спроби фішингу тієї ж фінансової допомоги для підприємців.

Як виявилось, підроблений сайт є точною і повною копією реального сайту. Єдина видима відмінність полягає в наявності анкети на фальшивому сайті, яку потрібно заповнити. Фальшивий сайт перебуває на сервері в США, а заявник ховається за службою анонімізації в Панамі.

У Німеччині на час коронавірусної кризи створили окремий фонд допомоги самозайнятим особам та малим підприємствам. Ті, хто має до п'яти найманих працівників, отримує разову виплату дев'ять тисяч євро, а хто має до 15 співробітників - 15 тисяч євро.