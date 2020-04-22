Коронавірус зафіксували в палаці президента Індії - на карантин відправили 115 сімей

У мешканця палацу президента Індії діагностували COVID-19, в результаті чого 115 сімей, що проживають у резиденції, відправили на карантин.

Це перший підтверджений випадок COVID-19 у президентському палаці, повідомляє CNN.

«Особа, яка здала позитивний тест, є членом сім'ї особи, яка працює і живе в палаці. Дотримуючись вказівок, всю родину перевезли до карантинного закладу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інфікований контактував із померлим, у якого виявили коронавірус.

В інших членів родини та у працівника секретаріату президента Індії COVID-19 не підтверджено.

За даними сайту Worldometer, в Індії підтверджено 20 178 випадків хвороби, з яких 3 976 одужали, 645 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 557 837 випадків коронавірусу, з них 695 262 особи одужали і 177 664 померли.

Фото: CTK Photo.