У Франції за добу - 436 смертей від COVID-19

У Франції за минулу добу від COVID-19 померло 436 людей.

Про це інформує Національне агентство громадського здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 17 квітня у Франції підтверджено 108 847 випадків інфікування коронавірусом; 17 920 людей померли (436 упродовж доби) 6 248 осіб залишаються в реанімації. 32 812 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів.

Про початок роботи закладів громадського харчування поки що остаточного рішення уряду немає.

Фото: AA