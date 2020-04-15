Фон дер Ляєн назвала умову поновлення вільного руху в Шенгенській зоні

Поновлення вільного пересування в межах Шенгенської зони та скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС, який був поновлений у зв’язку із наступом коронавірусу, буде можливим у довгостроковій перспективі, мірою того, як країни долатимуть наслідки пандемії.

Про це у середу під час пресконференції з представлення рамкових рекомендацій Єврокомісії по поступовому скасуванню антивірусних обмежувальних заходів у країнах-членах заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас пріоритетом залишаються здоров’я та безпека людей. Якщо ми не будемо обережними на шляху, яким просуваємося до полегшення обмежувальних заходів, ми будемо піддаватися ризику нового сплеску вірусу. Тоді ми будемо вимушені знову застосовувати заходи, які щойно скасували, і це саме те, чого ми хотіли б уникнути. У довгостроковій перспективі, коли ми подолаємо коронавірус, безумовно, кордони мають бути відкритими. Коли вже не буде такої небезпеки від вірусу, - тоді, безумовно, рух в рамках шенгенської зони має бути абсолютно вільним", - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що від початку на кордонах шенгенської зони складалася несприятлива ситуація, оскільки захисним заходам, що вживали країни-члени, бракувало координації. Зараз ситуація є докорінно іншою. На кордонах встановлені "зелені" лінії та коридори, які забезпечують безперешкодне пересування товарів та транскордонних рух важливих працівників.

За її словами, критично важливим є координація процесу полегшення обмежувальних заходів. Країни-члени в ході такої поступової роботи мають інформувати на кожному з етапів Єврокомісію та сусідні країни. Це дозволить уникати небажаних ефектів, коли, наприклад, після відкриття магазинів в одній з країн до неї масово через кордон поїдуть за покупками люди з сусідньої країни.

"В процесі поступового полегшення заходів, що може відбутися лише після певного часу, якщо розповсюдження вірусу залишатиметься на стабільному рівні, ми зможемо зменшити контроль на кордонах, який введений на цей момент. Але це не той крок, який ми зробимо першим. Це один із поступових заходів на тому шляху, який ми маємо пройти крок за кроком", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також: Єврокомісія закликає продовжити заборону на поїздки у Шенгенській зоні

Як повідомляв Укрінформ, рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони залишаються закритими для переважної більшості мандрівників до 15 травня.

В Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань заявили 8 квітня, що немає ознак того, що пандемія коронавірусу досягла піку в Європі.