Єврокомісія закликає продовжити заборону на поїздки у Шенгенській зоні

Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, закликала країни-члени продовжити заборону пересування без вагомих причин до 15 травня.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії

«Комісія закликала країни-члени та асоційовані держави Шенгенської зони продовжити тимчасове обмеження на подорожі по території ЄС без вагомої причини до 15 травня. Досвід держав-членів та інших країн, вражених пандемією, показує, що безпекові заходи проти поширення вірусу потребують більше 30 днів для більшої ефективності», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, заборона на в’їзд у зону ЄС, а також в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію оголошена в середині березня терміном на місяць. Обмеження не зачіпають громадян ЄС, які повертаються додому, членів сімей громадян ЄС, транзитних пасажирів, дипломатів, працівників охорони здоров’я, тих, хто подорожує у термінових сімейних справах тощо.

В Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань заявили 8 квітня, що немає ознак того, що пандемія коронавірусу досягла піку в Європі.

Станом на ранок четверга, 9 квітня, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.