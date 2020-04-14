Експерт прогнозує, що після карантину ЄС знову відкриє ринок праці для українців

Європейський Союз, скоріш за все, знову відкриє ринок робочої сили для українських трудових мігрантів після завершення обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією.

Таку думку висловив виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк під час організованого Інститутом Горшеніна онлайн-круглого столу «Майбутнє шенгенської зони після коронавірусу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На мій погляд, Шенген для українських заробітчан не закриється, тому що країни ЄС, напевно, не будуть готові піти на здорожчання певних товарів і послуг за рахунок того, що їм доведеться наймати своїх працівників», - сказав Мартинюк.

Він відзначив, що у порівнянні з громадянами країн-членів ЄС українська робоча сила є дешевшою, що дає змогу знизити ціни на товари та послуги.

Окрім того, експерт відзначив, що українці інтегровані в європейську спільноту, а Україна підписала Угоду про асоціацію, завдяки чому ми «з кожним днем, з кожним роком» адаптуємо європейські норми та правила.

«Тому, я думаю, що якраз ринок робочої сили Європейського Союзу буде залишатися відкритим, і крім того, такі країни, як Польща будуть тільки вітати прихід робочої сили з України», - зазначив експерт.

Як повідомлялося, з 15 березня, відколи запровадили перші обмеження на перетин польсько-українського кордону, з Польщі додому повернулися приблизно 150 тисяч українців. Це близько 10% від усіх українських заробітчан, які зараз працюють у Польщі. Проте більшість – до мільйона осіб – залишилися в країні перебування. Згідно з опитуванням центру IRCenter, проведеним 23-25 березня, 30% українських трудових мігрантів у Польщі втратили роботу або почали працювати у скороченому режимі, 27% мали проблеми з працевлаштуванням, а 3% залишилися без житла. Попри це 83% українців усе ж таки хочуть залишитися працювати в Польщі.