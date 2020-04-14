Деякі країни готові оплачувати чартери для українських заробітчан – Кулеба

Попит на українських трудових мігрантів у сусідніх країнах з огляду на початок сезонних робіт наразі такий великий, що уряди готові оплатити чартерні рейси і оформлення документів для них.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданку з 1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз дійсно ми вже фіксуємо шалений попит на українську трудову міграцію в сусідніх країнах. Уже є такі випадки, коли мені телефонують міністри закордонних справ певних країн і кажуть: «Наша країна готова оплатити чартери, готова все оплатити, і документи» прямо зараз, бо весна, починаються сезонні роботи, робітники потрібні зараз. Ми поки що розглядаємо ці запити», - сказав Кулеба.

За його словами, проблема полягає в тому, що метою повернення наших співвітчизників в Україну була екологічна безпека. Водночас сезонні роботи дуже короткі – вони тривають близько місяця, тож потім трудовим мігрантам знову треба буде повертатися назад.

У цьому контексті Кулеба зауважив, що ніхто в світі не може точно спрогнозувати розвиток епідеміологічної ситуації, тож насамперед ідеться не про роботу, а про безпеку тих же робітників.

У відповідь на запитання ведучого, чи відмовлятимуть тим країнам, які просять дозволити виїзд з України сезонним робітникам, глава МЗС зазначив, що «ми думаємо».

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,92 мільйона, з них – 452 402 особи одужали і 119 729 людей померли.Станом на ранок 14 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії становить 171 тисячу, включаючи 17 756 смертей та 64 727 одужань. Ця статистика робить Іспанію другою найбільш ураженою COVID-19 країною світу після США.

В Україні лабораторно підтверджено 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.