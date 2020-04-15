Боротьба з Covid-19 має ґрунтуватися на засадах прав людини – Рада Європи

При ухваленні рішень у сфері охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусу медичні працівники та органи влади повинні дотримуватися принципів прав людини й біоетики.

Про це йдеться у заяві комітету Ради Європи з біоетики, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Основоположні принципи, які ґрунтуються на повазі до людської гідності та прав людини, мають бути керівними при ухваленні рішень і практик у галузі медицини під час нинішньої кризи», - зазначили у Раді Європи.

Наголошується, що сьогодні національні системи охорони здоров'я перебувають у надзвичайно напружених умовах, що призводить до ризиків у питаннях етики, які постають перед медичними працівниками й органами влади.

У Раді Європи нагадали про положення Конвенції про права людини і біомедицину – єдиний міжнародний документ, який визначає принципи дій при надзвичайних ситуаціях у сфері медицини та способи реагування на них.

Зокрема, конвенція вимагає рівного доступу до медичного забезпечення для всіх людей в умовах обмежених ресурсів, щоб найуразливіші особи не зазнавали дискримінації; зібрані дані, необхідні для боротьби з Covid-19, мають бути надійно захищені; обмеження прав людей має бути регламентоване законодавчо та спрямоване на захист колективних інтересів і громадського здоров'я; особливого захисту потребують права осіб, які займаються розробкою терапевтичних заходів в умовах кризи.

Окрім цього, комітет РЄ з біоетики заявив про рішення спростити обмін відповідною інформацією під час і після пандемії. Ці заходи проходитимуть за стратегічним планом дій щодо прав людини і технологій у біомедицині на 2020-2025 роки.