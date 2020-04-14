Права людини в умовах карантину: ПАРЄ запустила платформу в соцмережах

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс започаткував платформу у соціальних мережах #PACEvoices з метою підтримки прав людини в умовах режиму карантину, уведеного у багатьох європейських країнах через пандемію коронавірусу.

Про це власного кореспондента Укрінформу у Страсбурзі повідомили у відділі комунікацій ПАРЄ.

«Президент ПАРЄ сьогодні започаткував нову ініціативу із хештегом #PACEvoices з метою взаємодії із колегами – членами парламентів, а також ширшої аудиторії у соціальних медіа у період фізичної віддаленості», - заявили в Асамблеї.

Зокрема, ініціатива може стосуватися більше 600 депутатів парламентів із 47 країн.

«Коронавірус може віддалити нас, але не може примусити нас мовчати», - заявив президент ПАРЄ.

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Він закликав колег і громадян приєднуватися до платформи #PACEvoices заради захисту Європейської конвенції з прав людини, основоположних свобод, верховенства права і демократії.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.

Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr