Медична академія Франції рекомендує владі почати масове тестування

Національна медична академія Франції рекомендує уряду запровадити масштабне тестування населення на коронавірус.

Про це йдеться у заяві академії.

«Беручи до уваги нагальні очікування широких кіл громадськості щодо оперативної доступності до серологічних тестів, які непрямим методом дозволяють діагностувати інфекцію Covid-19, необхідним є проведення оцінки інформації, отриманої за результатами такого тестування, з метою її стратегічного урахування у процесі ухвалення рішень з виходу з карантину», - пояснили свою позицію науковці.

Національна медична академія також наголосила на нагальності обов'язкового тестування представників професій, які регулярно вступають у прямі контактів з іншими особами.

Серологічні дослідження використовують для виявлення у сироватці крові антитіл для діагностування інфекційної хвороби. При цьому ВООЗ визнала, що такі тести потребують удосконалення. В умовах глобальної пандемії коронавірусу біотехнологічні компанії переключили свої зусилля на вирішення цієї проблеми.

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За чинними протоколами у Франції обов'язкове тестування на Covid-19 проводиться лише особам із тяжкими характерними симптомами, а також померлим із підозрою на коронавірусну хворобу.

Як повідомлялося, у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише в нагальних потреба, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу.

За порушення режиму – штраф у 135 євро. Якщо особа вчинила за місяць більше чотирьох порушень, штраф може зрости до 4 тис. євро, також передбачено позбавлення волі до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації МВС мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів, до охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2673 за добу). 14 997 хворих померли (574 упродовж доби), 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.