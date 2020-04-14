Медична академія Франції рекомендує владі почати масове тестування

Медична академія Франції рекомендує владі почати масове тестування

Коронавірус
Укрінформ
Національна медична академія Франції рекомендує уряду запровадити масштабне тестування населення на коронавірус.

Про це йдеться у заяві академії.

«Беручи до уваги нагальні очікування широких кіл громадськості щодо оперативної доступності до серологічних тестів, які непрямим методом дозволяють діагностувати інфекцію Covid-19, необхідним є проведення оцінки інформації, отриманої за результатами такого тестування, з метою її стратегічного урахування у процесі ухвалення рішень з виходу з карантину», - пояснили свою позицію науковці.

Національна медична академія також наголосила на нагальності обов'язкового тестування представників професій, які регулярно вступають у прямі контактів з іншими особами.

Серологічні дослідження використовують для виявлення у сироватці крові антитіл для діагностування інфекційної хвороби. При цьому ВООЗ визнала, що такі тести потребують удосконалення. В умовах глобальної пандемії коронавірусу біотехнологічні компанії переключили свої зусилля на вирішення цієї проблеми.

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За чинними протоколами у Франції обов'язкове тестування на Covid-19 проводиться лише особам із тяжкими характерними симптомами, а також померлим із підозрою на коронавірусну хворобу.

Як повідомлялося, у Франції діє суворий режим карантину. Громадяни можуть полишати домівки лише в нагальних потреба, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси, дати і часу.

За порушення режиму – штраф у 135 євро. Якщо особа вчинила за місяць більше чотирьох порушень, штраф може зрости до 4 тис. євро, також передбачено позбавлення волі до шести місяців.

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До контролю епідеміологічної ситуації МВС мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів, до охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на вечір 13 квітня у Франції зафіксовано 98 076 випадків інфікування коронавірусом (2673 за добу). 14 997 хворих померли (574 упродовж доби), 27 718 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

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