Французам дозволили виходити з дому, щоб взяти тварину з притулку

У Франції уряд розширив перелік обставин, через які громадяни можуть залишити місце ізоляції під час карантину, додавши відвідування притулків й оформлення опіки над тваринами.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, яке несе відповідальність за забезпечення дотримання режиму карантину під час пандемії коронавірусу, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Було вирішено дозволити переміщення, щоб взяти тварин із притулків», - заявили в міністерстві.

Глава французького МВС Крістоф Кастанер наголосив, що таке чутливе рішення прийняте виключно задля добробуту тварин.

Із відповідною ініціативою виступила громадська організація – Товариство захисту тварин (SPA), яке було вимушене закрити публічний доступ до 62 притулків, де перебувають в очікуванні нових господарів близько 5 тис. тварин.

За новими правилами, громадяни повинні обрати тварину для прийняття опіки виключно онлайн на сайті SPA та призначити особисту зустріч в одному із притулків. За твариною може прийти лише одна особа.

За попередню добу, станом на вечір 10 квітня, у Франції зафіксовано 90 676 випадків інфікування COVID-19 (4 342 за добу); 13 197 людей померли (578 летальних випадків упродовж доби); 7 004 пацієнтів перебувають у реанімації (зменшилося на 69 осіб за добу); 24 932 людей одужали.

Як повідомлялось, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня. Очікується, що у понеділок президент Франції Еммануель Макрон оголосить про продовження режиму карантину та уведення нових заходів протидії пандемії коронавірусу.

Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро або позбавлення волі на строк у декілька місяців.

Уряд також висунув громадянам вимогу не залишати домівок та не подорожувати, у тому числі за кордон, під час великодніх свят і канікул. До контролю епідеміологічної ситуації впродовж цього тижня Міністерство внутрішніх справ залучило 160 тис. поліцейських і жандармів.