Влада Франції ввела спецдозволи для в'їзду до країни

Починаючи з 8 квітня усі, хто в'їжджатиме на територію Франції, повинні мати спеціальний дозвіл, який указує причини та мету візиту.

Відповідне розпорядження МВС Франції оприлюднено на сайті міністерства та на його сторінці у Twitter.

"Обмеження доступу на територію Франції встановлюються в рамках надзвичайного стану. Від 0:00 8 квітня всі приїжджі зобов’язані мати посвідчення відповідно до ситуації", - йдеться у дописі.

🔴🇫🇷 #Covid19 | Des restrictions d'accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

🕛 À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d'avoir l'attestation correspondant à sa situation.

➡️ https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020

Як зазначається, документ можна отримати за такою електронною адресою.

Запроваджується три види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

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"Якщо ви приїжджаєте з-за кордону на заморські території, на в'їзді вас чекає санітарний контроль, у рамках якого вас можуть помістити на карантин до спеціальної установи", - уточнили в МВС Франції.

Рішення про обов'язкові в'їзні посвідчення ухвалено відповідно до закону Франції про надзвичайний санітарний стан, запровадженого 24 березня терміном на два місяці.

Як повідомлялося, Франція стала четвертою країною, яка переступила поріг у 10 тисяч летальних випадків - після Італії, Іспанії та США. За останніми даними, у Франції зафіксовано 10 328 смертей від Covid-19: 7091 в лікарнях і 3237 - у будинках для людей похилого віку.

Загалом у Франції підтверджено 109 069 випадків коронавірусу.

Фото: АА