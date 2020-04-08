Влада Франції ввела спецдозволи для в'їзду до країни

Влада Франції ввела спецдозволи для в'їзду до країни

Укрінформ
Починаючи з 8 квітня усі, хто в'їжджатиме на територію Франції, повинні мати спеціальний дозвіл, який указує причини та мету візиту.

Відповідне розпорядження МВС Франції оприлюднено на сайті міністерства та на його сторінці у Twitter.

"Обмеження доступу на територію Франції встановлюються в рамках надзвичайного стану. Від 0:00 8 квітня всі приїжджі зобов’язані мати посвідчення відповідно до ситуації", - йдеться у дописі.

Як зазначається, документ можна отримати за такою електронною адресою.

Запроваджується три види дозволів: для в'їзду до Франції з-за кордону, для в'їзду на її заморські території з-за кордону, а також для переміщення з французької материкової території у заморські володіння.

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"Якщо ви приїжджаєте з-за кордону на заморські території, на в'їзді вас чекає санітарний контроль, у рамках якого вас можуть помістити на карантин до спеціальної установи", - уточнили в МВС Франції.

Рішення про обов'язкові в'їзні посвідчення ухвалено відповідно до закону Франції про надзвичайний санітарний стан, запровадженого 24 березня терміном на два місяці.

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Як повідомлялося, Франція стала четвертою країною, яка переступила поріг у 10 тисяч летальних випадків - після Італії, Іспанії та США. За останніми даними, у Франції зафіксовано 10 328 смертей від Covid-19: 7091 в лікарнях і 3237 - у будинках для людей похилого віку.

Загалом у Франції підтверджено 109 069 випадків коронавірусу.

Фото: АА

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