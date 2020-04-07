Французи на карантині стали вдвічі менше пити шампанське

Закриття барів, кафе та ресторанів у зв‘язку з намаганням уряду стримати поширення епідемії коронавірусу завдало серйозного удару по споживанню алкоголю у Франції.

Згідно з дослідженням маркетингової компанії Nielsen, падіння продажу алкоголю у Франції не компенсується, пише La Croix.

«Епідемія завдала серйозного удару по ринку алкоголю у Франції. Деякі алкогольні напої зазнали різкого і суттєвого падіння попиту, зокрема, шампанські (-52,5%) та інші ігристі вина (-28,8%), лікери та сидри», - зазначається у дослідженні.

Натомість, невелике зростання спостерігається у сегменті продажу пива (+ 6,9%), рожевого вина (+ 3,2%), і трохи анісова горілка та ром, відзначають експерти.

Зазвичай у березні французи помірно вживають алкоголь, він відзначається середнім показником, за винятком обсягів пива та віскі в День святого Патріка (17 березня), коментує ситуацію на ринку експерт Nielsen Матьє Андре-Фебреро. Але, за його словами, починаючи з 15 березня обсяги продажу алкоголю скоротилися вдвоє, зокрема, французи стали споживати на 17 мільйонів літрів пива та 1,3 мільйона літрів інших спиртних напоїв менше. «Якщо за дванадцять днів, що передували запровадженню карантину, продаж алкогольних напоїв у супермаркетах збільшився на 12,4%, то за наступні 12 днів вони знизилися на 16,1%», - зазначив аналітичний директор компанії Nielsen Ніколя Лежер.

У дослідженні зазначили, що на відміну від макаронних виробів і борошна, попит на алкоголь не зріс. За період з 13 по 29 березня, в той час як загальна кількість продуктів масового споживання зросла на 26%, попит на алкоголь знизився на 3,4%.

Як повідомлялося, у Франції із 17 березня діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня. Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальної потреби, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро.