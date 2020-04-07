Французи під час карантину

Французи під час карантину "підсіли" на фільми-антидепресанти з Луї де Фюнесом

Укрінформ
Фільми за участю всесвітньо відомого комедійного актора Луї де Фюнеса стали справжнім антидепресантом для французів під час карантину.

Про це пише видання Le Point.

«Коли все йде погано, залишається Луї», - написав один із учасників групи шанувальників таланту Луї де Фюнеса #JustLouisDeFunes у Twitter.

Багато глядачів кажуть, що під час перегляду фільму за участю цього актора вони забувають про свої турботи.

Як зазначається, показ телеканалом France 2 «Великої прогулянки» за участю коміка зібрав перед екранами 5 мільйонів французів, а його повторна демонстрація – 17 млн глядачів. Тож телевізійники у неділю показали «Пригоди рабина Якоба», а найближчими днями – «Манію величі» та «Замороженого».

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Телеканал M6 з понеділка розпочинає демонстрацію фільмів про жандарма Людовіка Крюшо. А Canal + обіцяє у квітні своїм абонентам «марафон сміху» «Кіно + Де Фюнес».

Повне ім’я видатного французького актора - Луї Жермен Давід де Фюнес де Галарза. Він знімався переважно у комедійних стрічках і, як правило, грав головні ролі.

Загалом, його фільмографія налічує 153 кінокартини. Один фільм де Фюнес зняв як режисер, а також написав сценарії до шести кінострічок.

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