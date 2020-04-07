У Франції новий рекорд смертності від коронавірусу за добу – 613

У Франції попри зменшення кількості хворих на коронавірусну хворобу у реанімаціях, зафіксовано найбільшу за період пандемії кількість летальних випадків за добу.

Про це засвідчили оновлені дані Національного агентства громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Станом на вечір, 6 квітня, у Франції зафіксовано 74 390 випадків інфікування COVID-19 (на 3 912 більше, ніж напередодні); 8 911 людей померли, що засвідчує 613 летальних випадків за добу. Це є найбільша трагічна цифра за весь період пандемії з початку січня. Минулого тижня найбільше смертей, спричинених коронавірусом, було зафіксовано на рівні 588.

У Міністерстві солідарності і охорони здоров'я країни відзначають зменшення кількості важких пацієнтів, які перебувають у реанімаційних відділеннях, що оцінюється, як позитивний чинник у динаміці протікання пандемії.

Водночас, як заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів’є Веран, остання трагічна статистика летальних випадків засвідчила, що країна ще не досягла піку пандемії, спричиненої коронавірусом.

Із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня.

Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальної потреби, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро.

Уряд країни висловив вимогу громадянам не залишати домівки та не подорожувати під час великодніх канікул і свят. Для контролю епідеміологічної ситуації упродовж цього тижня Міністерство внутрішніх справ залучило 160 тис. поліцейських і жандармів.

У Франції за порушення заходів, ужитих у зв'язку із протидією пандемію коронавірусу, вже оштрафовано 480 тис. осіб. При цьому органи правопорядку провели 8 млн перевірок.