У Франції за порушення режиму карантину вже оштрафували майже півмільйона осіб

У Франції за порушення заходів, ужитих у зв'язку із протидією пандемію коронавірусу, вже притягнуто до адміністративної відповідальності 480 тисяч осіб.

Про це розповів міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"З початку карантину наші сили правопорядку оформили 480 тис. протоколів про адміністративні правопорушення. При цьому було проведено 8 млн перевірок (осіб, які перебували поза домівками – ред.)", - заявив міністр.

Він відзначив, що, попри прикру поведінку окремих людей, більшість французів дотримуються вимог карантину.

Як повідомляв Укрінформ, із 17 березня у Франції діє жорсткий режим карантину. Нині він продовжений до 15 квітня.

Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальної потреби. За порушення режиму – штраф у 135 євро.

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Уряд країни висловив вимогу громадянам не залишати домівки та не подорожувати під час Великодніх канікул і свят. Для контролю епідеміологічної ситуації упродовж цього тижня Міністерство внутрішніх справ залучило 160 тисяч поліцейських і жандармів.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 1,344,859, з них 74,635 летальних, 278,330 особа одужала.