Міноборони Туреччини налагодило виробництво масок та спецодягу, досягнувши тижневого показника: 1 млн захисних масок, 5 тисяч спеціальних захисних костюмів та 5 тисяч літрів засобів для дезінфекції на основі спирту.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує власкор Укрінформу.

"Ми почали виготовляти різні види масок, спецодягу, гігієнічних матеріалів, використовуючи національні можливості та можливості міністерства, вдосконалюючи чинні потужності. На сьогодні щотижня випускається 1 мільйон масок, 5 тисяч одиниць спецодягу, 5 тисяч літрів засобів для дезінфекції на основі спирту", - повідомив міністр.

Читайте також: У Туреччині заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу

За його словами, наразі здійснюється робота для застосування нового виробничого обладнання, що дозволить виробляти 2,5 млн масок та 100 тисяч одиниць спецодягу щотижня.

Він також запевнив, що потреби військових у засобах захисту та дезінфекції задоволені, регулярно здійснюються постачання, зокрема за два останні дні було поставлено 640 тисяч масок, 15 тисяч одиниць спецодягу, близько тисячі літрів засобів для дезінфекції.

Міноборони Туреччини налагодило виробництво масок та спецодягу // Фото: msb.gov.tr

Щодо карантинних заходів в ЗС Туреччини, міністр повідомив, що всі військовослужбовці дотримуються обмежень по пересуванню, залишаються в місцях дислокації.

Читайте також: У Стамбулі за недотримання карантину вже виписали понад 2 тисячі штрафів

Ті, хто повернулися до країни після навчання, тренування, виконання інших завдань за кордоном, проходять обов’язкову двотижневу ізоляцію.

"З 1 березня 650 осіб, що перебували за кордоном з різних причин, повернулися в країну. Цей особовий склад перебував під наглядом 14 днів. 84 особи, що повернулися з-за кордону, досі перебувають під наглядом", - розповів міністр.

Як повідомлялося раніше, кількість людей, які померли в результаті інфікування коронавірусом у Туреччині, досягла півтисячі людей. За одну добу виявлено 3013 нових випадків інфікування, 76 людей померли, 786 пацієнтів одужали.

Читайте також: Китай за місяць продав майже чотири мільярди масок

За даними Worldometers, станом на ніч понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 1,272,953, з них летальних 69,428, одужала 262,331 особа.