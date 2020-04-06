У Туреччині заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу

У Туреччині заявили про успішні випробування вакцини від коронавірусу

Укрінформ
У Туреччині заявили, що провели успішні випробування на тваринах вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеша Кара у Twitter.

Він пояснив, що тваринам вводили вакцину через спеціальні мікроголки на лейкопластирі. Після введення вакцина дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл.

"Тепер прийшов час перевірити, чи захистить вона людей від хвороби", - додав він.

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Як раніше повідомляло агентство, австралійські вчені розпочали лабораторні випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу COVID-19.

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