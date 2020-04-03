В Іспанії до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу

Іспанські вчені до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це заявив міністр науки Іспанії Педро Дюке на пресконференції в четвер, повідомляє Bloomberg.

«У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, найімовірніше, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини», - сказав міністр.

За словами Дюке, у Національному центрі біотехнології розробляють «одну з найсучасніших у світі вакцин проти COVID-19», а це значить що, можливо, вона буде створена в Іспанії незабаром.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Зокрема в Іспанії коронавірус на цей час виявлено у 112 065 осіб, з них 10 348 померли, 26 473 осіб одужали.