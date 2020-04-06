У Стамбулі за недотримання карантину вже виписали понад 2 тисячі штрафів

За недотримання чи порушення карантинних обмежень у Стамбулі вже накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафу на 2141 людину.

Про це повідомили в Стамбульському управлінні поліції, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«За період між 28 березня та 5 квітня загалом було покарано штрафами 2141 людину. Загальна сума 1 мільйон 480 тисяч 29 турецьких лір (близько 230 тисяч доларів США - ред.)», - повідомили в поліції.

Окрім того, були закриті та опечатані 95 установ, які продовжували працювати попри заборону, а також було заборонено рух 43 транспортним засобам.

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Як повідомлялося раніше, кількість людей, які померли в результаті інфікування коронавірусом у Туреччині, досягла пів тисячі. За одну добу виявлено 3013 нових випадків інфікування, 76 людей померли, 786 пацієнтів одужали.

У ніч з 3 на 4 квітня в Туреччині було посилено карантинні заходи. Зокрема особам, молодшим 20 років, заборонено виходити на вулицю, всі зобов’язані носити захисні маски, на 15 днів закрито в’їзд та виїзд автотранспорту до 30 великих міст та провінції Зонгулдак.