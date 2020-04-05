У Туреччині від коронавірусу одужали понад 1000 осіб

У Туреччині спостерігається підвищення темпів одужання пацієнтів — за дві доби поспіль цей показник зріс більше, ніж у двічі з 484 до 1.042 осіб.

Останні статистичні дані повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"За кількістю тестів ми перевищили показник 20 тисяч на добу. Загальна кількість видужалих перевищила тисячу пацієнтів. Вірус бере силу з контактного середовища. Давайте не дамо йому такої можливості. Залишаймося вдома", - звернувся до громадян міністр.

Загалом за добу було виявлено 3.135 нових випадків інфікування, 73 пацієнти померли, 258 одужали (вчора - 302).

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Загальна кількість виявлених випадків досягла показника 27.069, померлих - 574. Загалом було проведено 181.445 тестувань.

Як відомо, за недотримання чи порушення карантинних обмежень у Стамбулі вже накладено адміністративних стягнень у вигляді штрафу на 2.141 людину.

Фото: АА