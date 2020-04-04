У Туреччині вже понад півтисячі померлих від коронавірусу
Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.
"За останні 24 години було проведено 161.380 тестів, 12,18% підтвердили інфікування. Значно збільшилася кількості пацієнтів, які одужали. Вчора загальна кількість пацієнтів, які одужали, була на рівні 484, сьогодні досягла показника 786", - повідомив міністр.
За останню добу в Туреччині було проведено 19.664 тести, 76 людей померли.
Як повідомив сьогодні Міністр молоді та спорту Мехмет Мухаррем Касапоглу, зараз на 14-денному карантині перебуває 15 тисяч 756 громадян, які повернулися в країну з-за кордону.
Нагадаємо: сьогодні з турецького чорноморського порту Карасу до українського порту Чорноморськ вирушив пором, на борту якого перебуває близько 40 громадян України. Після повернення в Україну вони 14 днів перебуватимуть на обов’язковій обсервації у визначеному Одеською ОДА місці.
Фото: АА