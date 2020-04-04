У Туреччині вже понад півтисячі померлих від коронавірусу

Кількість людей, які померли в результаті інфікування коронавірусом у Туреччині, досягла півтисячі людей. За одну добу виявлено 3013 нових випадків інфікування.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"За останні 24 години було проведено 161.380 тестів, 12,18% підтвердили інфікування. Значно збільшилася кількості пацієнтів, які одужали. Вчора загальна кількість пацієнтів, які одужали, була на рівні 484, сьогодні досягла показника 786", - повідомив міністр.

За останню добу в Туреччині було проведено 19.664 тести, 76 людей померли.

Як повідомив сьогодні Міністр молоді та спорту Мехмет Мухаррем Касапоглу, зараз на 14-денному карантині перебуває 15 тисяч 756 громадян, які повернулися в країну з-за кордону.

Нагадаємо: сьогодні з турецького чорноморського порту Карасу до українського порту Чорноморськ вирушив пором, на борту якого перебуває близько 40 громадян України. Після повернення в Україну вони 14 днів перебуватимуть на обов’язковій обсервації у визначеному Одеською ОДА місці.

Фото: АА