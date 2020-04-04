З Туреччини вирушає пором, яким українці можуть повернутися додому

З Туреччини вирушає пором, яким українці можуть повернутися додому

Укрінформ
Громадяни України, які перебувають на території Туреччини, можуть скористатися поромним сполученням для повернення на батьківщину.

На суботу, 4 квітня, заплановано рейс порому з турецького порту Карасу до українського Чорноморська, повідомляє у Twitter Генконсульство України у Стамбулі.

«На 4 квітня заплановано рейс порому Карасу - Чорноморськ», - указується у повідомленні.

Рейс буде здійснюватися автомобільно-пасажирським поромом «Грейфсвальд», розрахованим на 150 осіб.

Зазначається, що після перетину державного кордону громадяни будуть зобов’язані пройти 14-денну обсервацію в одному з визначених Одеською ОДА місці.

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Як повідомлялося, 22 березня у Чорноморськ з Туреччини прибуло вантажно-пасажирське судно «Вільнюс», на борту якого на батьківщину повернулися 38 українців.

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