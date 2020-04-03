Москва звинувачує Париж і Берлін у зриві створення «консультативної ради»

Міністерство закордонних справ Росії обурюється зривом формування «Консультативної ради» за участю представників ОРДЛО і звинувачує в цьому Францію й Німеччину.

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

«На жаль, після прориву, що намітився (з формуванням Консультативної ради - ред.), стали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічники «нормандських» лідерів Берлін і Париж під різними приводами уникали підтримки домовленостей. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні», - заявили в російському відомстві.

У МЗС додали, що подібний «відкат» назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей «перекреслює позитивну динаміку, що намітилася».

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, була досягнута домовленість про введення консультативної ради у складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН з виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співпраці в Європі залишається незмінним.

30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ситуація навколо можливого створення «Консультативної ради» з ОРДЛО не розвивається.