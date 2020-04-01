У ЦВК визнають, що провести вибори на окупованому Донбасі неможливо - Рахманін

Голова фракції партії «Голос» Сергій Рахманін стверджує, що Центральна виборча комісія визнала неможливість провести найближчим часом виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це Рахманін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Отримав відповідь голови Центрвиборчкому Олега Діденка на свій депутатський запит. На запитання – за яких умов можуть відбутися вибори на окупованих територіях Донбасу, – керівник ЦВК відповів вичерпно. Я перекладу зміст листа з юридичної мови на загальнолюдську: ці вибори неможливо провести в осяжному майбутньому», – зазначив Рахманін.

Водночас він назвав ряд умов проведення виборів, які навів у своєму листі очільник ЦВК. Зокрема, йдеться про припинення тимчасової окупації та збройної агресії, виведення російських окупаційних військ, їх військової техніки, роззброєння всіх незаконних збройних формувань і найманців, відновлення повного контролю над державним кордоном, відновлення конституційного ладу й правопорядку на тимчасово окупованих територіях, відновлення діяльності правоохоронних органів, безумовне забезпечення безпеки громадян, створення належних умов для повернення внутрішньо переміщених осіб, обстеження житлового й адміністративного фонду на предмет безпечності для людей, повне розмінування, відновлення діяльності місцевих організацій політичних партій, визначення переліку населених пунктів, що реально існують, а також встановлення реальної кількості громадян, що мають право голосу, та поновлення бази даних державного реєстру виборців.

При цьому Рахманін наголосив, що повне розмінування триватиме роки.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що на наступному "нормандському саміті" вдасться домовитися про те, щоб місцеві вибори в ОРДЛО пройшли наприкінці жовтня 2020 року разом з виборами на всій території країни.