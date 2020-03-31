Обговорення “консультативної ради" при ТКГ тривають - Єрмак

Консультації з міжнародними партнерами щодо створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи наразі тривають.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу, який транслювався на сторінці ОП у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, координаційна (консультативна - ред.) рада розглядалася у форматі телефонної розмови політичних радників у нормандському форматі, і рішення, яке було досягнуто в Мінську, ідея створення такої ради буде далі розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччини і ОБСЄ. Ці консультації досі тривають", - сказав Єрмак.

Водночас він запевнив, що Україна ніколи не вела і не вестиме перемовини ні з так званими "Д/ЛНР", ні з терористами, ні з сепаратистами.

При цьому керівник ОП підкреслив: у Мінських домовленостях прописано, що "Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій".

"Ми готові сьогодні говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які сьогодні не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв і наших бійців. Ця позиція ніколи не змінювалася", - підкреслив він.

На думку Єрмака, до зазначеної ради можуть увійти громадські діячі, представники церков та інші.

Він також наголосив, що окрім консультацій з міжнародними партнерами для прийняття рішення щодо створення ради необхідні також консультаціїі із суспільством та парламентом.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.