Формування «Консультативної ради» з ОРДЛО призупинили – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що процес формування Консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ за участю представників ОРДЛО наразі не розвивається.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю «Європейській правді» .

«Був підписаний (11 березня в Мінську. – ред.) протокол про результати засідання. Додаток (до протоколу, де йдеться про формат Консультативної ради. – ред.) ніхто не підписував… Ситуація довкола Консультативної ради не розвивається», - сказав Кулеба.

Він акцентував, що структура Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі залишилася незмінною.

«Там є держава, яка напала – Росія, держава, яка захищається – Україна, і ОБСЄ посередині. Позиція МЗС дуже чітка: і міністерство, і я особисто як міністр виступаємо проти будь-якого переформатування ТКГ», - наголосив дипломат.

Кулеба також повідомив, що коли він став міністром, питання створення Консультативної ради вже опрацьовувалося, і він опинився перед фактом, що «такий процес уже існує».

«Але, як я вже сказав, наразі ситуація довкола Консультативної ради не розвивається», - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали би правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат перемовин ТКГ у Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва в Європі залишається незмінним