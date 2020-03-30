Візит Зеленського до США залишається на порядку денному МЗС - Кулеба

Питання візиту Президента України Володимира Зеленського до США постійно перебуває на порядку денному Міністерства закордонних справ України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю «Європейській правді».

«Завдання дипломатів – думати, що відбудеться після того, як ми "розрулимо" кризу, тому всі питання порядку денного з США залишаються актуальними… З’явиться можливість здійснити візит влітку – буде влітку; з’явиться за день до виборів – буде за день до виборів; буде така можливість під Різдво – буде під Різдво. Це питання постійно на порядку денному», - сказав дипломат.

Кулеба зауважив, що і в МЗС, і в Офісі Президента всі чудово розуміють «передвиборчий» контекст можливого візиту Президента України до США.

«Але дипломатія нині пришвидшується. Якщо сьогодні може здаватися, що цей контекст більш негативний для нас, то завтра карти можуть скластися таким чином, що він стане позитивним. Тому… потрібно враховувати цей контекст і мінімізувати стратегічні ризики для України, але ми також готові до зміни контексту в будь-яку секунду», - зазначив глава МЗС.

Він також підкреслив, що головним здобутком української політики на американському напрямі є двопартійна підтримка України з боку республіканців і демократів.

«І ми працюватимемо над тим, щоб питання України об’єднувало республіканців і демократів, а не роз’єднувало їх», - запевнив Кулеба.